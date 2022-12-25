Son seçim anketinde vatandaşa "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" sorusu yöneltildi! Sonuç en çok CHP'de gündem olacak - Son Dakika
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Son seçim anketinde vatandaşa "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" sorusu yöneltildi! Sonuç en çok CHP'de gündem olacak

25.12.2022 15:31

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan son ankette "Bu pazar seçim olsa ve Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" sorusu vatandaşa yöneltildi. Ankette "kazanır" diyenlerin oranı yüzde 27.9 olurken, "kazanamaz" diyenlerin oranı yüzde 41.9 oldu. Bu sonuçların ise en çok İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu arasında adaylık bilmecesinin yaşandığı CHP'de konuşulacağı yorumları yapıldı.

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına muhalefet cephesinden çıkacak adayın kim olacağı merakla bekleniyor. Özellikle CHP içerisinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalleri konusunda ciddi bir bilmece var. Son dönemde İmamoğlu'nun popülerliğini artırmasıyla birlikte gaza basan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir anket gerçekleştirildi.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA KAZANIR MI?"

MetroPoll Araştırma tarafından son yapılan ankette, "Bu pazar seçim olsa ve Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 5.6'sı "Kesinlikle kazanır", yüzde 27.9'u da "Kazanır" şıkkını seçti. Bu oranların toplamı yüzde 33.5 oldu. Ankete katılıp "Kesinlikle kazanamaz" diyenlerin oranı ise 15.3 oldu. "Kazanamaz" diyenlerin de yüzde 41.9 olmasıyla birlikte bu oyların toplamı yüzde 57.2'yi buldu.

GÖZLER YENİDEN CHP'YE ÇEVRİLDİ

Yapılan son anketlerin ardından gözler yeniden kulislerin hareketlendiği CHP ve Altılı Masa'ya çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun anketlerdeki oylarının düşüklüğünün İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.

Son seçim anketinde 'Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?' diye soruldu! Sonuç en çok CHP'de konuşulacak
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Kemal Kılıçdaroğlu, MetroPOLL, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde vatandaşa 'Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?' sorusu yöneltildi! Sonuç en çok CHP'de gündem olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçim anketinde vatandaşa "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" sorusu yöneltildi! Sonuç en çok CHP'de gündem olacak - Son Dakika
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