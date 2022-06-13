Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tarihi dokuya uygun şekilde yürüttüğü Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere.

Kaynak: İHA

mevlana, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı - Son Dakika

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