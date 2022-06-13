Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı

13.06.2022 22:27
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tarihi dokuya uygun şekilde yürüttüğü Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tarihi dokuya uygun şekilde yürüttüğü Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tarihi dönüşümün devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi çerçevesinde yeniden ihya edilen ve Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Konya'nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Şehrimize değer katacak tüm projelere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta başta olmak üzere milletvekillerimize, İl Başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimizin yarınları için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı

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AK Parti Konya'da 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı AK Parti Konya'da 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

mevlana, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da sona yaklaşıldı - Son Dakika

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