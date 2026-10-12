Mezitli Belediyesi başkanvekilliğine CHP'li Turgut Selağzı 4. turda 16 oyla seçildi - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi başkanvekilliğine CHP'li Turgut Selağzı 4. turda 16 oyla seçildi

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Mezitli Belediyesi başkanvekilliğine CHP\'li Turgut Selağzı 4. turda 16 oyla seçildi
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Mezitli Belediye Meclisindeki başkanvekilliği seçimi 4 turda tamamlandı. Son turda CHP'nin adayı Turgut Selağzı 16 oyla başkanvekili seçilirken, Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 14 oy aldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkanvekilliği seçimi 4 turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Turgut Selağzı 16 oy alarak başkanvekili seçilirken, Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 14 oy aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, 1 Ekim'de gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi.

33 seçilmiş üyeden oluşan Mezitli Belediye Meclisinde yapılan seçimde CHP, Turgut Selağzı'nı aday gösterirken, Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı ise AK Partili Hüseyin Kılıç olarak belirlendi.

İlk tur oylamada CHP'nin adayı Turgut Selağzı 13, Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 12, Cumhur İttifakı'nın adayı Hüseyin Kılıç ise 6 oy aldı. İkinci turda Hakan Şahin 13 oy alırken, Turgut Selağzı 11 oyda kaldı. Hüseyin Kılıç 6 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda da sonuç alınamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı. Son tur oylamasında CHP'nin adayı Turgut Selağzı 16 oy alarak Mezitli Belediyesi Başkanvekili seçildi. Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin ise 14 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: İHA
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