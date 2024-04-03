Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP 220 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. MHP'nin 31 Mart tarihindeki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe, 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını belirten Yıldız, "Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP, 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe, 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazanmıştır. Seçimlerle ilgili tüm bilgiler YSK ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile anbean paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
MHP'nin aldığı oy oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını aktaran Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:
"MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri'nde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde il genel meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları; AK Parti yüzde 32,16, CHP yüzde 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM yüzde 7,89, YRP yüzde 6,5." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP 220 belediye başkanlığı kazandı - Son Dakika
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgüte maddi destek sağladıkları ve dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin'in aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu öne sürülen H.İ.A. ve O.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı. AK Parti ve CHP'den görevliler ile İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından yapılan sayım işlemleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde takip ediliyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerden 2'si FETÖ, 1'i PKK üyesi olarak belirlendi.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı seçildi ve mazbatasını aldı. Arı, törende yaptığı konuşmada herkesi temsil edeceğini ve siyasi ayrımcılığa değil ortak akla ihtiyaç olduğunu vurguladı. Mazbatasını almasının ardından Arı, belediyeye geçerek görevine başladı.
Menteşe Belediyesi'nin kurucu Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, görev süresinin dolması nedeniyle veda mesajı yayımladı ve görevini Menteşe'nin ilk kadın Belediye Başkanı Gonca Köksal'a devredeceğini duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?