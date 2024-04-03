MHP 220 belediye başkanlığı kazandı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP 220 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. MHP'nin 31 Mart tarihindeki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe, 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını belirten Yıldız, "Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP, 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe, 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazanmıştır. Seçimlerle ilgili tüm bilgiler YSK ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile anbean paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP'nin aldığı oy oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını aktaran Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:

"MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri'nde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde il genel meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları; AK Parti yüzde 32,16, CHP yüzde 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM yüzde 7,89, YRP yüzde 6,5." - ANKARA