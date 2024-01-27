MHP, 55 adayını daha açıkladı

31 Mart yerel seçim sürecinde MHP'de 55 aday daha açıklandı. Buna göre partinin 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.

MHP'DE YOZGAT'LA BİRLİKTE 5 İLÇE VE 49 BELDE ADAYI BELLİ OLDU

MHP'nin 55 adayı, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamayla duyuruldu. Durmaz, adayların partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini belirtti.

MHP'de açıklanan 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde: