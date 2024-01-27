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MHP, 55 adayını daha açıkladı

MHP adaylıkları kesinleşen 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan dayı olmak üzere toplam 55 adayı açıkladı.

MHP, 55 adayını daha açıkladı
27.01.2024 - 13:47,
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31 Mart yerel seçim sürecinde MHP'de 55 aday daha açıklandı. Buna göre partinin 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.

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MHP'nin 55 adayı, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamayla duyuruldu. Durmaz, adayların partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini belirtti.

MHP'de açıklanan 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:

MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Ömer Açıkel, Yozgat, MHP, Politika, Son Dakika

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