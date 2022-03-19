MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı - Son Dakika
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MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı

19.03.2022 23:01
MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantısı Datça'dan sonra Marmaris'te de yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantısı Datça'dan sonra Marmaris'te de yapıldı.

5 yıldızlı bir Otel'de düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın yanı sıra Muğla MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP MYK üyeleri Serdar Soydan, Turhan Şener ve Oğuz Akar Fırat, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve parti üyeleri katıldı. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen İlçe Başkan ve AK Parti ilçe yönetiminin de katıldığı toplantı 2 saat sürdü.

Pandemi kurallarına özen gösterilerek oturma düzeni oluşturulan yaklaşık altı yüz kişinin katıldığı toplantı saygı duruşunun ardından başladı.

Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci'nin toplantıda yaptığı konuşmada "İçerisinde bir miktar ülkücülük olan bir vatandaş başka bir siyasi görüş içinde olamaz, Milliyetçi Hareket Partisi gibi yüzde yüz yerli, tarihine sahip çıkan, ikinci bir parti yoktur. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç toplantıda yaptığı konuşmada CHP'yi ve 6+1 olarak nitelendirdiği Millet İttifakı'nı eleştirdi. MHP'nin dün olduğu gibi bugün de milli değerlere sahip çıktığını ifade eden Kılıç "MHP, liderimiz Devlet Bahçeli ve öncesinde Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in önderliğinde 53 yıldır yüce amaç uğruna çıktığı yoldan hiçbir zaman ayrılmadı. Biz, Haziran 2023 seçimlerinde, bu 6+1 birbirine benzemez ittifaka, CHP seçmenin gereken cevabı vereceğine eminiz" dedi.

Toplantının ardından parti üyeleri ile teker teker sohbet eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç diğer ilçelerdeki toplantı programları için Marmaris'ten ayrıldı. - MUĞLA

MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı
MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı
MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı
MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı
MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Filiz Kılıç, Hisarcık, Marmaris, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı - Son Dakika
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