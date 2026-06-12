MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Adıyaman il teşkilatı ve merkez ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığı'na Selçuk Aslancan atanmıştır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › MHP Adıyaman Teşkilatı Fesh edildi - Son Dakika
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