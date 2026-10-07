MHP Amasya\'da 18 TL\'lik ekmek fiyatına tepki gösterip halk ekmek çağrısı yaptı

Çevresindeki üç komşu şehirden daha pahalıya ekmek satılan Amasya'da MHP, 18 TL'lik ekmek fiyatına tepki göstererek 'halk ekmek' uygulamasına geçilmesi çağrısı yaptı.

Düzenlediği basın toplantısında parti yöneticilerini komşu illere göndererek yaptıkları tespitlerde halk ekmeğin Tokat'ta 7,5 TL, Çorum'da 10 TL, Samsun'da ise 13 TL'den satıldığını belirten MHP Amasya İl Başkanı Oğuzhan Sakızcı, "Amasya'da ekmek 18 TL. Biz de Amasya'da halk ekmek istiyoruz. Vatandaşımızın şu anda en büyük derdi ekmek. Komşu illerde ucuz olan ekmek neden Amasya'da 18 TL'den satılıyor?" diye konuştu.

"En pahalı ekmek Amasya merkezde"

210 gramlık ekmeğin fiyatının MHP'li belediyenin yönettiği Suluova ilçesinde 13 TL iken, Yeni Parti'li belediyenin idare ettiği Amasya'da 18 TL olduğuna dikkat çekerek halkın dert yandığını anlatan Sakızcı, "Tokat'ta belediye ekmeği 7,5 TL'den kendisi dağıtıyor. Şu anda çevre illerde dahil en pahalı ekmek Amasya merkezde satılıyor. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir ekmek herkesin hakkıdır" şeklinde konuştu.