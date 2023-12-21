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MHP Ankara İl Başkanı Doğan: Ankara'da zaferle çıkacağız - Son Dakika
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MHP Ankara İl Başkanı Doğan: Ankara'da zaferle çıkacağız

Ankara'nın Güdül ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hemşehri Buluşmaları' programında konuşan MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, yerel seçimlere hazırlıkların hız kazandığını ve Ankara'da zaferle çıkacaklarını belirtti.

MHP Ankara İl Başkanı Doğan: Ankara\'da zaferle çıkacağız
21.12.2023 - 16:58,  Güncelleme: 16:59
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Ankara'nın Güdül ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından "Hemşehri Buluşmaları" programı düzenlendi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, programda yaptığı konuşmada, yerel seçimlere hazırlıkların hız kazandığını, Güdül ilçesine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Seçimlerden zaferle çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Doğan, "Hiç kuşkunuz olmasın ki bu seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesini ve Ankara'nın 25 ilçesindeki bütün belediyeleri Cumhur İttifakı olarak kazanacağız." dedi.

Doğan, seçim öncesi ilçe ilçe dolaşarak muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştuklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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