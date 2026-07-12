MHP Aşkale ilçe kongresi tamamlandı: Yeni Başkan Raci Gürcan Malli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Aşkale ilçe kongresi tamamlandı: Yeni Başkan Raci Gürcan Malli oldu

MHP Aşkale ilçe kongresi tamamlandı: Yeni Başkan Raci Gürcan Malli oldu
12.07.2026 15:02  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Erzurum Aşkale İlçe Kongresi, 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla yapıldı. Yeni ilçe başkanı Raci Gürcan Malli seçilirken, kongre birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Cumhur İttifakı protokolü de katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum ilçe kongreleri kapsamında düzenlenen Aşkale İlçe Kongresi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

"Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla gerçekleştirilen kongrede, MHP Aşkale İlçe Başkanlığı görevine Raci Gürcan Malli seçildi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kongre sonrası yaptığı açıklamada, sürecin tam bir "kutlu toy" havasında, birlik ve kardeşlik içerisinde geçtiğini vurguladı. Yurdagül, görevi devreden eski ilçe başkanı Toksöz Kartal'a partiye sunduğu emeklerden ötürü teşekkür ederken, yeni başkan Raci Gürcan Malli ve yönetimini tebrik ederek başarılar diledi.

Cumhur ittifakı protokolü kongrede buluştu

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreye Cumhur İttifakı ve sivil toplum kuruluşları büyük ilgi gösterdi.

Kongreye MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı ve parti yönetimleri, KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) Birimi Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri katılan isimler arasında yer aldı.

Kongre, delegelerin oy kullanımı ve yeni yönetim kurulunun basına tanıtılmasının ardından tebriklerin kabulüyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, Erzurum, Aşkale, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Aşkale ilçe kongresi tamamlandı: Yeni Başkan Raci Gürcan Malli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 15:58:12. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Aşkale ilçe kongresi tamamlandı: Yeni Başkan Raci Gürcan Malli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.