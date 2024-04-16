MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, Belediye Başkanı Mustafa Göksel\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, MHP ilçe başkanı Yakup Macan ve AK Parti ilçe Başkanı Hüseyin Nisan ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Belediye Başkanlık makamında yapılan görüşmede Göksel, Cumhur İttifakı'nın Bigadiç'te güzel işler başardığını, birlik, beraberlik ve istişare içerisinde Bigadiç'e güzel hizmetler yapacaklarını belirtti. Belediye Başkanı Mustafa Göksel, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, ziyaretinin ardından şu açıklamada bulundu: "Güzel ilçemiz Bigadiç'teyiz. Belediye Başkanımız Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlçe Başkanımız Yakup Macan'a ve dava arkadaşlarımızın her birine gayretleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun inşallah" dedi. - BALIKESİR