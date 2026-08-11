MHP Bandırma'da Yeni Başkan Algül - Son Dakika
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MHP Bandırma'da Yeni Başkan Algül

MHP Bandırma\'da Yeni Başkan Algül
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MHP Bandırma İlçe Kongresi'nde Harun Algül başkan seçildi, Bekir Bozkurt sağlık nedeniyle aday olmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bandırma İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde tek listeyle gidilen seçim sonucunda Harun Algül ilçe başkanlığına seçildi. Yaklaşık 8 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüten Bekir Bozkurt ise sağlık nedenleriyle yeniden aday olmayarak görevini devretti.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye MHP Balıkesir Milletvekili ve MYK Üyesi Ekrem Gökay Yüksel, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç oda ve sendika başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını Ekrem Gökay Yüksel yaptı. Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından raporlar oy birliğiyle ibra edildi.

Kongrede konuşan Bekir Bozkurt, yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevine sağlık nedenleriyle yeniden aday olmayacağını belirterek, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Görevi devralan Harun Algül ise teşkilattaki birlik ve beraberliği sürdüreceklerini belirterek, önceki dönemde elde edilen başarıların üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Algül, "Bandırma teşkilatında önceki dönemde yer alan bütünlüğü, kardeşliği ve çalışma azmini devam ettireceğiz. Başkanımız Bekir Bozkurt'un bize devredeceği başarı çıtasını sahada daha da yükseğe taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Harun Algül, MHP Bandırma İlçe Başkanı seçildi.

MHP Bandırma İlçe Yönetim Kurulu asil üyeleri Osman Demirli, Erhan Yılmaz Dizman, Ertuğrul Türkmen, Hadi Selimoğlu, Volkan Ertaş, Erol Köse, Yavuz Selim Boyraz, Yakup Şenol Karasu, Nihat Çakır, Özhan Batur, Yavuz Ayaz, Itır Hasırcı, S. Sami Buğrahan Bozkurt, Şakir Çınar, Şenol Can, Tamer Deniz, Erol Çakır ve Ergün Yıldırım'dan oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Bandırma'da Yeni Başkan Algül - Son Dakika

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