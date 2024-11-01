MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan İstifa Etti

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan İstifa Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Özkan, istifasını sosyal medyada duyurdu.

01.11.2024 13:39  Güncelleme: 13:40
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek görevinden istifa etti.

Bilecik'te 16 Eylül 2023'te yapılan MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Talha Özkan, işlerinin yoğunluğu sebep göstererek görevinden istifa etti. Özkan istifasını sosyal medyadan duyurarak, "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum samimiyetle, sadakatle ve cesaretle yürütmekte olduğum MHP Bilecik il Başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım. Milliyetçi ülkücü harekete aidiyetim ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağlılığım ömrümün sonuna kadar devam edecektir. Görevde olduğumuz süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, genel merkez yetkilisi tüm genel başkan yardımcılarımıza ve genel merkez çalışanlarımıza teşekkür ederim. Gece gündüz demeden her zaman yanımda olan kıymetli aileme omuz omuza mücadele ettiğim il başkan yardımcılarıma il yönetim kurulu üyelerime, belediye başkanlarımıza ilçe başkanlarıma ve meclis üyelerime Milliyetçi ülkücü harekete gönül vermiş tüm teşkilatlarımıza canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan İstifa Etti - Son Dakika

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