MHP’nin Bilecik’te yeni yönetimi belli oldu - Son Dakika
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MHP’nin Bilecik’te yeni yönetimi belli oldu

MHP’nin Bilecik’te yeni yönetimi belli oldu
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MHP Bilecik 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Talha Özkan tek listeyle yeniden il başkanı seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri ve delegeler de belirlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik 15. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Talha Özkan güven tazelerken, yeni yönetimi de belli oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunmasıyla devam etti. Seçime tek liste halinde giren MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan güven tazeledi. Özkan'ın yönetiminde, Semih Sancar, İsmail Yavaş, İsmail Zeki Uyanık, Kadir Esat Kısacık, Önder Çakır, Gamze Aras, Nurettin Oydu, Serkan Tiryaki, Hasan Yıldırım, Bahadır Kaya, Nazmi Erdem, Ömür Pekr, Kadir Mete Öksüz, Fatma Çağla Çor, Salih Düzcan, Ercan Arıkan, Murat Işıldak, Ertan Oktay, Saim Turan ve Emre Güner yer aldı. İl Disiplin Kurulu Asil üyeliğinde İbrahim Özyurt, Hakan Şankaya, Abdullah Küçük, Serkan Oğuz, Ali Teki, Ömer Oyar ve İlyas Geçgelen yer aldı. Son olarak Üst Kurul Delegeleri Asil üyeler ise, Talha Özkan, İbrahim Bahadır Emirler ve Hasan Yıldırım şeklinde oluştu.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Partiler, Politika, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP’nin Bilecik’te yeni yönetimi belli oldu - Son Dakika

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