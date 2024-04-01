YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol: Seçimler huzur ve güven içinde tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol: Seçimler huzur ve güven içinde tamamlandı

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol: Seçimler huzur ve güven içinde tamamlandı

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.

01.04.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti.

Çelikkol, yaptığı yazılı açıklamada, aziz milletin takdir ve tercihinin başlarının üzerinde ve sandıktan çıkan demokratik karara saygılarının tam olduğunu vurguladı.

İl, ilçe ve beldelerde zafere ulaşmak için son dakikaya kadar mücadele içinde olduklarını anlatan Çelikkol, MHP Belediye Başkan adayı İlhan Durak ve MHP Bolu Milletvekili İsmail Algül başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese ve kendilerine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Çelikkol, sonuçların ülkeye ve kente hayırlı olmasını dileyerek, "Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye ve il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, 'Türk Devri'nin mihveri ve mihenk taşıdır. Günü kurtarma telaşına kapılmadan, geleceği kurma arayışı ve amacı ile tüm teşkilatlarımızla hemşehrilerimizin hizmetkarı olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bolu, MHP, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol: Seçimler huzur ve güven içinde tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 18:24:56. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol: Seçimler huzur ve güven içinde tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement