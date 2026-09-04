MHP Çeşme İlçe Başkanı Uluçam, çürümeye terk edilen Ilıca Termal Kür Merkezi'ni protesto etti - Son Dakika
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MHP Çeşme İlçe Başkanı Uluçam, çürümeye terk edilen Ilıca Termal Kür Merkezi'ni protesto etti

MHP Çeşme İlçe Başkanı Uluçam, çürümeye terk edilen Ilıca Termal Kür Merkezi\'ni protesto etti
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MHP Çeşme İlçe Başkanı Galip Uluçam, Çeşme Belediyesi tarafından yıllar önce yapımına başlanan Ilıca Termal Kür Merkezi'nin tamamlanmadığını ve adeta çürümeye terk edildiğini söyledi. Uluçam, milyonlarca liralık yatırımın içler acısı durumda olduğunu belirterek, tesisteki ihmale dikkat çekmek için lokma ikramında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Çeşme İlçe Başkanı Galip Uluçam, Çeşme Belediyesi tarafından yapımına yıllar önce başlanan Ilıca Termal Kür Merkezi'nin tamamlanamadığını söyledi.

Uluçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çeşme halkının Ilıca Termal Kür Merkezi'nin bir an önce tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Bölgenin turistik bir ilçe olduğunu hatırlatan Uluçam, "Çeşme Belediyesi tarafından yapımına yıllar önce başlanan Ilıca Termal Kür Merkezi'nin tamamlanamadı. Merkez adeta çürümeye terk edildi. Bugün ise milyonlarca liralık yatırımın geldiği nokta içler acısı.Tesis atıl, malzemeler çürümeye terk edilmiş, vatandaş ise hala hizmet bekliyor. Biz de bu ihmale dikkat çekmek amacıyla mizansen olarak lokma ikramında bulunduk." dedi.

Çeşme Belediyesi yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Uluçam, "Buradan yetkililere soruyoruz? Bu tesis neden tamamlanmadı? Ne zaman hizmete açılacak? Bugüne kadar harcanan kaynakların hesabı nedir? Çeşme halkı cevap bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Çeşme İlçe Başkanı Uluçam, çürümeye terk edilen Ilıca Termal Kür Merkezi'ni protesto etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Çeşme İlçe Başkanı Uluçam, çürümeye terk edilen Ilıca Termal Kür Merkezi'ni protesto etti - Son Dakika
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