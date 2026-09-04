MHP Çeşme İlçe Başkanı Uluçam, çürümeye terk edilen Ilıca Termal Kür Merkezi\'ni protesto etti

Milliyetçi Hareket Partisi Çeşme İlçe Başkanı Galip Uluçam, Çeşme Belediyesi tarafından yapımına yıllar önce başlanan Ilıca Termal Kür Merkezi'nin tamamlanamadığını söyledi.

Uluçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çeşme halkının Ilıca Termal Kür Merkezi'nin bir an önce tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Bölgenin turistik bir ilçe olduğunu hatırlatan Uluçam, "Çeşme Belediyesi tarafından yapımına yıllar önce başlanan Ilıca Termal Kür Merkezi'nin tamamlanamadı. Merkez adeta çürümeye terk edildi. Bugün ise milyonlarca liralık yatırımın geldiği nokta içler acısı.Tesis atıl, malzemeler çürümeye terk edilmiş, vatandaş ise hala hizmet bekliyor. Biz de bu ihmale dikkat çekmek amacıyla mizansen olarak lokma ikramında bulunduk." dedi.

Çeşme Belediyesi yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Uluçam, "Buradan yetkililere soruyoruz? Bu tesis neden tamamlanmadı? Ne zaman hizmete açılacak? Bugüne kadar harcanan kaynakların hesabı nedir? Çeşme halkı cevap bekliyor." diye konuştu.