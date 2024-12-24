MHP: CHP, Suriye politikasında çıkmaza sürüklüyor - Son Dakika
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Politika

MHP: CHP, Suriye politikasında çıkmaza sürüklüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel'in Suriye konusundaki tutumunu eleştirdi.

24.12.2024 11:37
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Özgür Özel ve avenesinin Suriye konusundaki kör politikasından, CHP'li seçmen de rahatsızdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gündeme ve CHP politikalarına yönelik yazılı açıklamada bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın yaptığı açıklamada Türkiye'nin 21. yüzyılın gözde ülkesi olduğunu belirterek, "Karşı karsıya bulunduğu tehlike ve tehditlere rağmen Türkiye; tarihin üzerine yüklediği ağır misyonu büyük bir ehliyet ve vukufla ifa ederken, denge politikası takip etmektedir. Türkiye artık sadece oyun bozucu, denge değiştirici değil; oyun ve denge kurucu bir küresel aktör mevkiindedir. Hal böyleyken; mülteci karşıtlığını düşmanlığa vardıran kimi sözde milliyetçiler, atalarımızın gıpta edilecek gelenek ve göreneklerini çiğnemekte yarış halindedir. Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin müstebit Baas rejimi yıkıldıktan sonra ülkelerine dönmeye başlamaları bile bunların içindeki hastalıklı hisleri teskin etmemiştir" açıklamalarına yer verdi.

"Özel, CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklemektedir"

CHP'nin politikaları hakkında da açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'nin uydurulmuş gündemler üretme ve Cumhur İttifakı bileşenlerini yaftalama peşinde olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

"CHP; Suriye'deki zulüm rejiminin yıkılmasında Türkiye'nin oynadığı rolü de bu ülkede güvenli bir gelecek inşasında üstlendiği misyonu da görmezden gelmektedir. Bütün dünya Türkiye'nin bölgesel etkisini ve gücünü takdir ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bundan iktidarın ve Cumhur İttifakının yarar sağlayacağı endişesiyle gerçekleri inkara yönelmiştir. CHP'nin yerel seçimlerdeki geçici kazanımlarını genel seçimlere teşmil edebileceğini sanan Özel, bölgede olup bitenler karşısında Türkiye'nin takip ettiği tutarlı ve akılcı politikalardan Cumhur İttifakının kazançlı çıkacağı kaygısıyla hareket etmektedir. Suriye'de başlayan yeni dönemin getirileri hükümetin ve Cumhur İttifakının artı hanesine yazılır diye, Özgür Özel'in ödü kopmaktadır. Özel'in; Türkiye'yi etkin ve kudretli bir global oyuncu haline getiren süreci tersine çevirme, akıntıya kürek çekme gayreti bu yüzdendir. Bunun içindir ki Özel, hem 'Suriye'de İsrail kazandı' diye saçmalamakta, hem de mültecilerin bir an önce ülkelerine gönderilmesi gerektiğini savunmaktadır. Özel, CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklemektedir. Özel'in çelişkili ve tutarsız beyanları, sağduyu sahibi CHP'liler tarafından da eleştirilmektedir. Özgür Özel ve avenesinin Suriye konusundaki kör politikasından, CHP'li seçmen de rahatsızdır. Oysa Suriye'de ABD'nin ve İsrail'in planları bozulmuştur. Suriyeli mülteciler zaten akın akın ülkelerine dönmektedir. Yeni Suriye yönetimi de ilk günden beri vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca sorunlu ve hastalıklı muhalefet görmezden gelse de Türkiye hem bölgesinde hem de dünyada artık belirleyici bir aktördür. Türkiye, bölgede dengeleri kökünden değiştirmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP: CHP, Suriye politikasında çıkmaza sürüklüyor - Son Dakika

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