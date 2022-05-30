MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "İlçemizin en aktif teşkilatı olacağız" - Son Dakika
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MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "İlçemizin en aktif teşkilatı olacağız"

30.05.2022 17:22
MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "İlçemizin en aktif teşkilatı olacağız"

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Mert Yılmaz, ilçedeki en aktif teşkilat olacaklarını söyledi.

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Mert Yılmaz, ilçedeki en aktif teşkilat olacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda İlçe Başkanlığı'na atanan Yılmaz, yeni yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir kafede gerçekleşen kahvaltılı organizasyonda konuşan Yılmaz, "İlçe yönetimi olarak Çınarcık'ta çalmayacağımız kapı, gitmeyeceğimiz esnaf kalmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin en aktif teşkilatı olacağız. Geçmişte yaşananlara kalın bir sünger çekerek yeniden birlik beraberlik içinde seçimlere hazırlanacağız" dedi.

Etkinliğe Başkan Yardımcısı Mustafa Kurtay, Teşkilat başkanı Fatih Kandemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeycan Köse ve İlçe Sekreteri İsmail Taş da katıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mert Yılmaz, Çınarcık, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: 'İlçemizin en aktif teşkilatı olacağız' - Son Dakika


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