MHP'de Kurban Bayramı Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'de Kurban Bayramı Programı Açıklandı

25.05.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, Kurban Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşma programını duyurdu.

MHP'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın ikinci gününde MHP'yi ziyaret edecek siyasi partilerin temsilcilerini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Kaynak: AA

Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'de Kurban Bayramı Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:26:20. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'de Kurban Bayramı Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.