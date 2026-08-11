MHP Demirci'de Veysel Çınar Güven Tazeledi - Son Dakika
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MHP Demirci'de Veysel Çınar Güven Tazeledi

MHP Demirci\'de Veysel Çınar Güven Tazeledi
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MHP Demirci İlçe Başkanlığı kongresinde tek listeyle gidilen seçimde Veysel Çınar başkanlığa seçildi. Kongreye katılan MYK Üyesi Ali Uçak, 'Önce ülkem ve milletim' vurgusu yaptı ve görevi devreden yönetime teşekkür etti.

Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Demirci İlçe Başkanlığı olağan kongresinde gerçekleştirildi.

Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak, İl Başkanı Nurullah Savaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede Veysel Çınar, MHP Demirci İlçe Başkanı oldu.

Kongrede konuşan MHP MYK Üyesi Ali Uçak, görevi devreden ilçe yönetimine teşekkür ederek, "Bizler 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşlarıyız. Bu söz sadece bir cümle değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışını ve ahlakını ortaya koyan bir duruştur." dedi.

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş da genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından görevi devreden eski İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz'a hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Demirci'de Veysel Çınar Güven Tazeledi - Son Dakika

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