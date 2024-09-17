MHP'den Anayasa Vurgusu

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve tartamayacağını bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'yi eleştirererek, "çarpıtma ve saptırma" yapmakla suçladı.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz." ifadelerini kullandı.