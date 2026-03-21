MHP'den Bayram Ziyaretleri

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü DSP heyetinin kabulü ile başlayan bayramlaşma programı kapsamında MHP'yi sırasıyla DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar ile siyasi parti temsilcileri genel merkezde kabul etti.

Genel Başkan Yardımcısı Topcu ve beraberindeki heyet sırasıyla Demokrat Sol Parti (DSP), DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi temsilcileri ile bayramlaştı. MHP, kabulde misafirlerine şeker, çay ve baklava ikram etti.

AK Parti heyetinden Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli ve heyetinin kabulünde Topcu, Türkiye'nin bölge ülkelerinde meydana gelen çatışmaları ve Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek "Dünya barışı için, tek bir çocuğun, tek bir annenin göz yaşının akmaması için Türkiye'nin güçlü olması lazım" dedi.

Sürekli, "Ateş çemberindeyiz. Bu bayramı idrak ederken etrafımızdaki olaylardan dolayı üzgünüz ama çok şükür ülkemiz bayram yapıyor. Gazze'den dolayı buruk yapıyoruz, dünyada mazlumlara karşı yapılanlara karşı buruk yaşıyoruz ama bayramı kutluyoruz. Bunun önemini kavramalıyız. Kıymetini bilerek muhafaza etmeliyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA