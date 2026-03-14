MHP\'den Birlik Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmet Büyükataman, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine dikkat ederek tehditlere karşı güçlü duracaklarını vurguladı.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, "Türkiye üzerinde hesap yapanlar kendi kazdıkları kuyuya düşecektir" dedi.

Bursa'da Merinos Kongre Merkez'inde düzenlenen iftar programına katılan Büyükataman, katılımcıların Ramazan ayını tebrik ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının merkezinde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin bulunduğunu vurgulayan Büyükataman, "Bizim için siyaset; aziz milletimizin menfaatini gözetmek ve ülkemizin bekasını korumaktır" dedi.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Büyükataman, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin bölgede ciddi riskleri arttırdığını belirtti. İsrail'in politikalarının bölgeyi ateşe sürüklediğini belirten Büyükataman, "Siyonist saldırganlık yalnızca İran'ı değil, tüm bölgeyi tehdit eden bir krizi tetiklemektedir" ifadelerini kullandı.

Enerji dengeleri, ticaret yolları ve siyasi ilişkilerin büyük bir baskı altında olduğunu dile getiren Büyükataman, bölgede mezhep ve etnik ayrımlar üzerinden yeni çatışmaların körüklenmek istendiğini söyledi. "Türkiye üzerinde hesap yapanlar kendi kazdıkları kuyuya düşecektir"

diyen Büyükataman, "Sünni ile Şii'nin, Türk ile Kürt'ün arasına nifak sokulmak isteniyor. Ancak bu coğrafyada yaşayan hiçbir Müslüman bu kirli oyuna gelmeyecektir" dedi.

Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı devletin güçlü olduğunu belirten Büyükataman, İran'dan Türkiye yönüne ateşlenen bazı füzelerin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Türkiye yolgeçen hanı değildir. Ülkemiz kendisine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrettedir" diye konuştu.

Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Büyükataman, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti. Büyükataman, "Aziz milletimiz, 'SİHA-İHA'ya ne gerek var?', 'Füzeler balıkları korkutuyor', 'Bize kim saldıracak?' gibi ifadelerle milli güvenliğimizi hafife alan ciddiyetsiz cahillere fırsat vermemiştir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalıştığını belirten Büyükataman, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin güçlü bir şekilde ilerlediğini söyledi. Konuşmasının sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Büyükataman, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:31:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.