MHP'den CHP'ye Eleştiri: İmamoğlu Kontrolü Kaybetti - Son Dakika
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Politika

MHP'den CHP'ye Eleştiri: İmamoğlu Kontrolü Kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yalçın, CHP'nin kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili hesaplar yaptığını belirtti.

08.02.2025 18:29
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Öteden beri ülke gündeminden, bölgenin ve dünyanın gerçeklerinden kopuk bir politika anlayışıyla siyaset eden CHP, bu kez de İmamoğlu sapmasıyla büsbütün uzağa savrulmuştur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yazılı açıklama yaptı. CHP'nin dizginlerini kaybetmiş at misali, başıboş bir koşuya girdiğini belirten Yalçın, "Kontrolünü yitirmiş ve gündem parkurundan ayrılmış görünen CHP, büyük bir siyasi hüsranın varış noktasına doğru doludizgin ilerlemektedir. Öteden beri ülke gündeminden, bölgenin ve dünyanın gerçeklerinden kopuk bir politika anlayışıyla siyaset eden CHP, bu kez de İmamoğlu sapmasıyla büsbütün uzağa savrulmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin gündemini, İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtiraslarının belirlediğini aktaran Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Genel Başkanımızın siyasi tarihimizde dönüm noktası teşkil eden malum davetine gösterdiği şaşkın tepkilerle de olsa 'Aramıza dönecek mi' diye merak içindeyken; CHP kendine yeni bir siyasi gündem dışı meşgale üretmiştir. CHP, iyi yönetilemediği için atın dizginleri, kendini 'İstanbul dükası' sanan kifayetsiz bir muhterisin kontrolüne geçmiştir. Atı binen değil, harisçe kırbaçlayan sürmektedir. Esasen at mı kendi kendine koşmaktadır, İmamoğlu mu belli değildir. Bir başka deyişle; davul Özel'in sırtında ama çomak İmamoğlu'nun elindedir. İstanbul, altyapı ve üst yapı sorunlarıyla boğuşurken; Belediye Başkanı İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı problemini çözme derdine düşmüştür. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alma sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır. Bu yüzden Özgür Özel'in kontrol edemediği CHP teşkilatını bizzat seferber etmiştir. Amacı, muhtemel siyasi rakiplerini daha başından ekarte etmektir. Diğer taraftan İmamoğlu, hakkındaki oldukça ciddi davalarla ilgili hukuk sürecinden doğabilecek olumsuz sonuçları dikkate alarak kıldan ince hesaplar yapmaktadır. İmamoğlu, muhataplarının karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıp daha başından onları baskılama ve bu konuda kamuoyu oluşturma planları peşindedir. CHP üyelerinin önüne yangından mal kaçırırcasına ve alelacele aday belirleme açmazı, tercih ikilemi konulmasının başka açıklaması yoktur."

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Semih Yalçın, İstanbul, Politika, 3-sayfa, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den CHP'ye Eleştiri: İmamoğlu Kontrolü Kaybetti - Son Dakika

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