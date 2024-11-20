MHP'den CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

MHP'den CHP'ye Sert Eleştiri

MHP'li Akçay, CHP'nin Meclis'teki davranışlarını şiddetle kınadı ve 'zorbalık' olarak nitelendirdi.

20.11.2024 14:33
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Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşattığı bu zorbalığı ve terbiyesizce davranışları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonları kanunları görüşüldüğü, müzakerelerin yapıldığı, tartışmaların gerçekleştiği yüce mekandır ve Gazi Meclisimizdir. Kavganın ve zorbalığın yapılacağı yer olamaz ve olmamalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri öncesinde yaşanan arbedeyi değerlendirdi. Akçay, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlanacağı esnada Bakan Ali Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişinin, CHP grup yöneticileri ve milletvekilleri tarafından terbiyesizce engellenmeye çalışıldığını belirtti. Akçay, "Bu engelleme yapacakların ön safhasına CHP'nin kadın milletvekilleri yerleştirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşattığı bu zorbalığı ve terbiyesizce davranışları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonları kanunları görüşüldüğü, müzakerelerin yapıldığı, tartışmaların gerçekleştiği yüce mekandır ve Gazi Meclisimizdir. Kavganın ve zorbalığın yapılacağı yer olamaz ve olmamalıdır. Meclis tarihimiz böyle bir rezalet görmemiştir. 104 yıllık Meclis tarihimizde milli iradenin tecelli etmesini engelleyen birkaç vaka yaşanmıştı" dedi.

Akçay, Meclisin 15 Temmuz terörist saldırısında dahi çalıştığını belirterek, "Şimdi bu CHP'liler adeta 15 Temmuz zihniyetiyle hareket ederek Meclisin çalışmasını engellemeye gayreti içerisine girmeye çalışmışlardır. Bunun adı milli irade düşmanlığıdır, hukuk tanımazlıktır ve bu gaflettir, delalettir. Cumhuriyet Halk Partisi olur olmaz, yerli yersiz iktidara muhalefet edeceğiz derken ülkemize ne kadar zarar verdiğinin maalesef farkında değildir. CHP bu siyasetiyle terör sevicilerine figüran olmaktadır. CHP pusulasını kaybetmiş, savrulmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel'in partisi üzerinde otoritesini kaybettiğine dikkat çeken Akçay, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı kimdir, belli değildir. 16 Ağustos'ta CHP'nin teklifiyle meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanmıştı. CHP tarafından bu toplantı provoke edilmiş, çok ciddi kavgalar yaşanmıştı" şeklinde konuştu.

Özel'in sözlerini hatırlatan Akçay, CHP'nin hukukun işlemesine engel olmaya çalıştığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Erkan Akçay, Politika, 3-sayfa, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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