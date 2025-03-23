MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir - Son Dakika
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Politika

MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir

MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığının tutuklama nedeni olduğunu, yargı reformlarıyla da tutuklamalara dikey itiraz yolu getirildiğini anımsattı.

23.03.2025 16:25
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MHP'DEN İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA İLK YORUM

Yıldız, isim vermeden yaptığı paylaşımda, katalog suçlarda 'kuvvetli suç şüphesi' ve 'somut delillerin varlığının' tutuklama nedeni olduğunu, yargı reformlarıyla da tutuklamalara dikey itiraz yolu getirildiğini anımsattı.

"TUTUKLAMALARA DİKEY İTİRAZ YOLU GETİRİLMİŞTİR"

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı siyasi partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."

MHP'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

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Son Dakika Politika MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Samet Can Belen:
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    Ziya Tahtalı:
    güle güle dayı oğli 0 0
    Bilgehan Göktürk:
    Daha yeni anladınız.Ülkenin basının %80 nin yandaş medyadan oluştuğunu... 0 0
  • Gürkan Mirkan:
    üniversitede yatay geçişten sonra dikey itiraz uygundur. İmamoğlu’na ceza evimi yakışır yoksa tatil mi? 25 29 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Geçecek bunlar 30 8 Yanıtla
  • nesha512:
    Allah sizleri khrrrr etsin. 32 5 Yanıtla
  • 78908900:
    Üzülüyorum ,Endişeliyim ,Hatırlamıyorum ..Bugünü unutma şansın yok HATIRLATIRLAR . 26 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    YATAY GEÇİŞ gibi bir şey galiba 13 4 Yanıtla
  • Tuncay Yilmaz:
    Sayın fethi bey kanunda tutuklama nedeni güzel açıklamışsınız lakin tutuklamanın cezalandırma şekline dönüştüğüne değinmemişsiniz. 13 0 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Şimdi merak ediyorum CHP imam oğlu olamdı mansuru oda olmadı Muharremi oda olmadı özgür özel aday gösterse ne kaybeder erken seçim olmazsa sayın erdoğan tekrar aday olma şansı yok erdoganın yerine kim aday gösterilir varmı 2 bir şık 2 1 Yanıtla
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