Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail\'i dünyanın önüne attı

19.03.2026 07:58
İran'ın güneyinde bulunan ve dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na yönelik saldırı sonrası ABD Başkanı Trump, İsrail'i yalnız bıraktı. Trump, "İsrail, İran'daki Güney Pars Gaz Sahası olarak bilinen büyük bir tesise şiddetli bir saldırıda bulunmuştur. ABD bu saldırıdan haberdar değildi. İran, Katar'a tekrar saldırmazsa, Güney Pars Sahası'na yönelik başka hiçbir saldırı yapılmayacaktır." dedi.

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, İran'daki dünyanın en büyük gaz sahalarından biri olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na yönelik saldırı savaşın seyrini değiştirdi.

İHA'LARLA HEDEF ALINDI

ABD ve İsrail'in hedef aldığı belirtilen Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda bazı rafinerilerin vurulduğu bildirildi. İnsansız hava araçlarıyla düzenlendiği aktarılan saldırılarda, doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının hedef alındığı ifade edildi.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak öne çıkıyor ve iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik rol oynuyor.

TRUMP: BU SALDIRIDAN ABD HABERDAR DEĞİLDİ

Saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, İsrail'in saldırısına ABD'nin dahil olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu sinirle, İran'daki Güney Pars Gaz Sahası olarak bilinen büyük bir tesise şiddetli bir saldırıda bulunmuştur. Tüm sahanın nispeten küçük bir bölümü vurulmuştur. ABD bu saldırıdan haberdar değildi.

"BAŞKA HİÇBİR SALDIRI YAPILMAYACAK"

"Katar devletinin ise bu olayla hiçbir şekilde ilgisi veya alakası olmadığı gibi, gerçekleşeceğine dair en ufak bir bilgisi de yoktu. Ne yazık ki İran, ne bu durumu ne de Güney Pars saldırısına ilişkin ilgili gerçeklerin hiçbirini bilmeyerek, haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'ın LNG Gaz tesisinin bir bölümüne saldırmıştır. İran, son derece masum olan Katar'a tekrar saldırma akılsızlığında bulunmadığı sürece, İsrail tarafından bu son derece önemli ve değerli Güney Pars Sahası'na yönelik başka hiçbir saldırı yapılmayacaktır. Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in yardımı veya onayı olsa da olmasa da, Güney Pars Gaz Sahası'nın tamamını, İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı bir güç ve kudretle devasa bir şekilde havaya uçuracaktır. İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma yetki vermek istemiyorum, ancak Katar'ın LNG tesislerine tekrar saldırılırsa bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğim."

İSRAİLLİ GAZETECİDEN TRUMP'A YALANLAMA

Trump'ın "ABD bu saldırıdan haberdar değildi" sözlerine, İsrailli gazeteci Barak Ravid'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Axios ve Kanal 12 Haber'de muhabir olarak görev yapan Ravid, üst düzey kaynaklara dayandırdığı açıklamasında Trump'ın ifadeleriyle çelişen bilgiler paylaştı. Ravid, ABD'nin saldırıdan önceden haberdar olduğunu ve sürece onay verdiğini öne sürdü.

Ravid, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın açıklamalarının aksine, üst düzey İsrail ve ABD yetkilileri, ABD'nin İsrail saldırısından önceden haberdar olduğunu ve hatta İran'a baskı yapmak amacıyla saldırıyı onayladığını söyledi. İran'ın Katar'ın doğalgaz sahalarına misilleme yapmasının ardından Trump şimdi rotasını değiştiriyor."

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarılan saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Katar Enerji de dün ülkenin en önemli LNG tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamıştı.

Katar, bugün Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurmuştu.

Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu
Savaş devam ederken Trump’tan kritik hamle Denizcilik yasasını askıya aldı Savaş devam ederken Trump'tan kritik hamle! Denizcilik yasasını askıya aldı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Milli yıldızın yerine istiyorlar Orkun Kökçü’ye dev talip Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip
Basamağa çıkmak bile yetmedi Bir muhabirin en zor anları Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları
Şırnak’ta selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi Şırnak'ta selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:37
Galatasaray Daikin, CEV Kupası’nda finale yükseldi
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
