İsrail, Hazar Denizi'nde İran Gemilerine Saldırdı

TEL İsrail ordusunun Hazar Denizi'nde İran donanmasına ait 5 gemiyi hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir yetkili, Hazar Denizi'nde konuşlu İran donanmasına ait unsurlara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
The Times of Israel gazetesinin haberinde ise Hazar Denizi'ne kıyısı olan Bender Enzeli'de hava saldırıları nedeniyle şiddetli patlama seslerinin duyulduğu öne sürüldü.
Patlama seslerinin, İsrail savaş uçaklarının Hazar Denizi'ndeki İran donanması unsurlarına saldırılarından kaynaklandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun ABD ile birlikte 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk kez Hazar Denizi'ndeki donanma unsurlarına saldırdığı kaydedildi.
