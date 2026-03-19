Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
19.03.2026 22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kameralar önünde açıklama yaparken, İran'ın saldırılarını artırması dikkat çekti. İran, İsrail'in kuzeyinde ülkenin en büyük petrol rafinelerinden Hayfa ve Aşdod rafinerilerini füzelerle vurdu.

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. İsrail'in en büyük petrol rafinerilerinden Hayfa ve Aşdod rafinerileri ile bölgedeki bir dizi güvenlik hedefi ve askeri destek merkezi, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 65. dalgasında hassas güdümlü füzelerle vurulduğu aktarıldı.

GELİŞMİŞ GÜDÜMLÜ FÜZELER KULLANILDI

Saldırıda gelişmiş güdümlü "Nasrallah" füzelilerinin ilk defa kullanıldığı kaydedilirken, "Kıyam", "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile ABD üslerinin hedef alındığı ve füzelerin isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

NETANYAHU KONUŞURKEN SALDIRDILAR

Öte yandan saldırıların zamanlaması da dikkat çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu canlı yayında konuşurken saldırılar gerçekleşti.

RAFİNERİLERDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

İsrail'in füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi. İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin gelişmelerin yayınlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi.

Sosyal medyada, termik santral bacası, elektrik santrali gibi yapıların görüldüğü alandan siyah dumanların çıktığı görüntüler paylaşıldı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Hayfa'da düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nda yapılan açıklamada, İran'ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Hayfa'daki petrol tesisine doğrudan isabet olmadığı ileri sürülürken hasarın İran füzelerinin önlenmesinin ardından düşen şarapnel parçalarından kaynaklandığı iddia edildi.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Hayfa'daki petrol rafinerisinde ciddi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderirken halktan sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misillemenin ardından Hayfa kenti başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv, işgali altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı. 19.03.2026 22:30:55.
