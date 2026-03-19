2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz

İstanbul'da lüks bir sitede yaşayan genç bir kadın, 2+1 dairesi için istenen 9 bin 500 TL'lik aidat bedeline sosyal medya üzerinden isyan etti.

SİTE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ödediği rakamın bir kira bedeline yaklaştığını belirten site sakini, site yönetiminin giderleri şeffaf bir şekilde açıklamadığını ve fahiş artışlarla daire sahiplerini mağdur ettiğini ileri sürdü.

Yönetimin kendilerini dolandırdığını iddia eden genç kadın, konuyla ilgili yasal yollara başvuracağını açıkladı. Benzer şikayetlerin arttığı İstanbul genelinde, birçok kiracı ve ev sahibi de sosyal tesis ve personel gideri adı altında toplanan kontrolsüz aidat artışlarına karşı denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyor.