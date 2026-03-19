Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19.03.2026 19:40
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşmesinin ardından İran'la devam eden savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Kara harekatına "Hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim de size söylemezdim" diyerek kapıyı kapatan Trump, İran'ın petrol ihracatında önemli bir nokta olan Hark Adası hakkında "İstediğimiz zaman alabiliriz.İstersek savaş iki saniyede biter" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'la devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÖNDERSEM DE SÖYLEMEZDİM"

İran'la yaşanan savaşa değinen Trump, "Hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim de size söylemezdim" ifadelerini kullanarak hem net hem de tartışma yaratacak bir mesaj verdi.

HARK ADASI ÇIKIŞI

Trump, İran'ın petrol ihracatında kritik öneme sahip Hark Adası hakkında da dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, "İstediğimiz zaman alabiliriz. Ben ona orada duran küçük ada diyorum. Tamamen korumasız" sözleriyle askeri üstünlük vurgusu yaptı.

"SAVAŞ İKİ SANİYEDE BİTER"

ABD'nin askeri kapasitesine dikkat çeken Trump, "Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Uçaksavar sistemleri yok oldu. İstediğimiz yere uçuyoruz, kimse bize ateş bile etmiyor" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "İstersek savaş iki saniyede biter" diyerek iddiasını daha da ileri taşıdı.

ABD Başkanı, enerji tesislerine yönelik saldırıların önlenmesi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü de açıkladı.

MÜTTEFİKLERE MESAJ

Daha önce Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için müttefik ülkelere çağrıda bulunan Trump, bu kez "Japonya'dan ya da başka kimseden bir şeye ihtiyacımız yok, ancak insanların adım atmasının uygun olduğunu düşünüyorum" diyerek uluslararası topluma mesaj verdi.

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    bu akşam başka sabah başka konuşuyor 10 0 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Klasik bir bunak değil mi? Bizim kulaklar antrenmanlı. :) 2 1
  • Apple User Apple User:
    o zaman bitirin iki saniyede savaşı neyi bekliyorsunuz 4 0 Yanıtla
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

19:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
