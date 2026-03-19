Kırıkkale'de LPG'li Araçta Yangın
Kırıkkale'de LPG'li Araçta Yangın

19.03.2026 03:47
Kırıkkale'de seyir halindeyken LPG'li araç alev aldı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale'de seyir halindeyken motor bölümünden alev alan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücünün aracı Ramazan Bayramı'nda kullanmak üzere yeğeninden emanet aldığı öğrenildi.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 71 ADY 269 plakalı Fiat marka LPG'li otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede yayılan alevler aracı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, muhtemel bir patlamaya karşı aracın LPG tankını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, yangın sırasında sokağı bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Araç yangını maddi hasarla atlatıldı.

Öte yandan sürücü M.Ü.'nün otomobili Ramazan Bayramı'nda kullanmak üzere yeğeninden emanet aldığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

