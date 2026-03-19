Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü - Son Dakika
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

Sergen Yalçın, \'\'30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!\'\' deyip öğrencisini övdü de övdü
19.03.2026 22:52
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Orkun Kökçü'ye övgülerde bulunan Sergen Yalçın, ''Orkun, 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu.'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KOLAY OLMAZ BÖYLE MAÇLAR'

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde. Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var." dedi.

Sergen Yalçın, '30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!' deyip öğrencisini övdü de övdü

"G.SARAY MAĞLUBİYETİ SONRASI...'

Sözlerine devam eden Yalçın, "Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, '30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!' deyip öğrencisini övdü de övdü

'30 GÜNDÜR ORUÇ TUTAN TEK FUTBOLCUMUZ'

Milli oyuncu Orkun Kökçü'ye övgü dolu sözler sarf eden başarılı hoca, "Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu." sözlerini sarf etti.

"BAZEN PERFORMANSLAR DÜŞÜYOR"

Sergen Yalçın son olarak, "Bazen maçlar da performanslar düşüyor oyuncuların. Her maç yüksek olacak diye bir şey yok. Amir penaltı yaptırdı, ne yapacağız ceza mı vereceğiz. Yersen fazlasını atarsın. İyi yoldayız. Gelecek için planlarımız var. Hayallerimiz var. İnşallah bu doğrultuda yolumuza devam edersek önümüz aydınlık." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Oruç tut sihat bul demiş hoca 33 0 Yanıtla
  • bilgi bilgi:
    orkun u tebrik ediyorum oruçlarını allah kabul etsin başarılarının devamını diliyorum.örnek insan adamsın 24 0 Yanıtla
  • M ALİ M ALİ:
    Kralsın Sergen hoca. Bazıları gibi oruç tutmayacaksınız falan dememiş aksine oruç tuttuğu için takdir ediyor. 21 0 Yanıtla
  • Bucak Bucak:
    Pardon 29 gündür Allah kabul etsin 16 0 Yanıtla
  • ali akyol ali akyol:
    Allah diğer futbolcularda nasip etsin. Günler kısa,havalar serin,tutmamak için değil oruç tutmak için bahane aramalı bir müslüman.Cennetin Reyyan kapısından girmekte nasip olur inşallah. Güzel Türkiyeme ve bütün Ümmeti Muhammed'e hayırlı bayramlar. 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü - Son Dakika
