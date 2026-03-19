Özgür Özel\'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden milyonluk kar elde etti

Mal varlığı tartışmalarıyla son günlerde gündeme gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili çok konuşulacak bir iddia konuşulmaya başlandı. Katıldığı canlı yayında mal varlığını açıklayan Özel'in İstanbul Beşiktaş'taki bir dairesinden hiç bahsetmediği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Özgür Özel 22 Eylül 2021 tarihinde Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde bir daireyi 800 bin TL'ye satın aldı. Özel'in satın aldığı meskenle ilgili Beşiktaş Belediyesi'nin "yıkım kararı" aldığı öne sürüldü.

Evin Özgür Özel satın almadan önceki sahibi yıkım kararını kaldırmak için uzun süre uğraşsa da sonuç alamadı. Evin Özgür Özel'e satışı ise dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat aracılığıyla gerçekleşti.

İddialar bununla son bulmadı. Özgür Özel'in tapuyu almasından sonra dairedeki yıkım kararı kaldırıldı. Böylece taşınmazın değerinin kısa sürede 800 bin TL'den yaklaşık 600 bin dolar seviyesine çıktığı iddia edildi.