MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

Son Güncelleme: 11.08.2023 12:05

MHP lideri Devlet Bahçeli, gelecek sene yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye dikkat çeken bir ittifak çağrısında bulunurken, İYİ Parti kanadından gelen ilk yanıt 'Devlet Bey bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin' oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, gelecek sene yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye dikkat çeken bir ittifak çağrısında bulunurken, İYİ Parti kanadından gelen ilk yanıt "Devlet Bey bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" oldu. Yaşanan gelişmenin ardından televizyonda bir canlı yayına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Çağrının cevaben tarafı sayın Akşener'dir. 26 Ağustos'ta çok önemli bir konuşma yapacağı iddia ediliyor, o günü beklemek lazım" ifadesini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZ 2009'DA 'EVE DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yardımcısı İzzet UIvi Yönter katıldığı yayında İYİ Parti'ye yapılan ittifak çağrısına değindi. Yönter'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Sayın genel başkanımız ağustos 2009'da buluşma yerimiz zillet değil, millettir demişti. Kucaklaşmadan bahsetmişti. Hitabında İYİ Parti Genel Başkanına 'eve dön' çağrısı yapmıştı. 'Eve dön' çağrısı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler. Ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar.

"KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇ"

Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Mutlak suretli iyi niyetli. Diyor ki açıklamasını takip ettim. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Şimdi eve gelmediniz. Çağrımız net. O zaman ülke hayrına, Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım. Komşu komşunun külüne muhtaç.

Bahçeli'nin yardımcısı, İYİ Parti'nin ittifak çağrısına verdiği yanıtla ilgili konuştu: 26 Ağustos'u beklemek lazım
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter.

"BU ÇAĞRININ SAMİMİYETİNİ GÖRMEK LAZIM"

Ev alma komşu al. Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir. Komşuluk hukuku aynı zamanda şeref bahsidir. Ahlaki bir temeli vardır. Ülkenin hayrına, geleceğimiz için... Komşuluk hukukunda zillet var mıdır, yok. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır. Yakınlık vardır, husumet yoktur. Ayrılık yoktur. Ülke hayrına yerel iktidarda bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı saygın bir çağrı. Bu çağrı çok değerli bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin önünde çok önemli gündemler var.

"AKŞENER'İN 26 AĞUSTOS'TA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUŞMA YAPACAĞI SÖYLENİYOR"

Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Saygın bir çağrıdır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı temelinde yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş bir çağrıdır."

İYİ PARTİ'DEN GELEN İLK YANIT OLUMSUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı ittifak çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR
500
Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt: Milliyetçiler ligi kurmak istiyorlarsa biz zaten oradayız Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt: Milliyetçiler ligi kurmak istiyorlarsa biz zaten oradayız

Mehmet Tolga Akalın, İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, İYİ Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurdu
12:05 MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
11:56 Bahçeli'nin yardımcısı, İYİ Parti'nin ittifak çağrısına verdiği yanıtla ilgili konuştu: 26 Ağustos'u beklemek lazım
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmadı
11:49 Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar
11:46 Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil
11:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.667 liradan işlem görüyor
11:41 İnternette gördüğü reklam hayatını kararttı! Dolandırıcılara inanan kadın 12 bin 500 dolardan oldu
11:36 UEFA ülke puanında müthiş sıçrama! Türkiye yerini korumayı başarırsa hayaller gerçek olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 12:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement