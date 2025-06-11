MHP'den İYİ Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

MHP'den İYİ Parti'ye Sert Tepki

11.06.2025 14:00
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Dervişoğlu'nun açıklamalarını eleştirerek ağır sözler sarf etti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bir defa daha kıymetiharbiyesi bulunmayan iddialarla Cumhur İttifakı'nı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef almış, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi karalamaya çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kullandığı bazı ifadelere tepki gösterdi.

Dervişoğlu'nun kıymetiharbiyesi bulunmayan iddialarla Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bir kez daha hedef aldığını, 'Terörsüz Türkiye' hedefini karalamaya çalıştığını aktaran Büyükataman, "Terör örgütünün ön şartsız bir şekilde kendisini feshetmesinden neden bu derece rahatsız olduğunu bir türlü açıklayamayan Dervişoğlu, siyasi omurgasızlığına yakışan bir üslupla algı operasyonu yapmaya soyunmuştur." ifadelerini kullandı.

MHP'nin Türk milliyetçiliğinin siyasi arenadaki temsilcisi olarak bugüne kadar aziz milletin gösterdiği istikametle yoluna devam ettiğini belirten Büyükataman, MHP'nin Türk milliyetçiliğinden bir an bile vazgeçmediğini, ideallerinden de taviz vermediğini vurguladı.

Büyükataman, şöyle devam etti:

"İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ise; dalından kopan yaprak gibi rüzgarın yönüne göre duruş değiştirdiği açık seçik ortadadır. Türk milleti her şeyin farkındadır, Batı'dan aferin bekleyenleri de emperyalizmin şeflerinden emir alanları da gayet iyi görmektedir. Düne kadar terör baronlarının adaylarıyla kol kola yürüyen Dervişoğlu'nun samimiyetsizliği açıkça ortadadır. Müsavat Dervişoğlu'nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu ve koltuğu uğruna her türlü kıvraklığı yaptığı da aziz milletimizin malumudur.

Ayrıca İP'li Müsavat, ciddiyetten uzak ve mesnetsiz bir dille Anayasa tartışmalarını sulandırmaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk kimliği ve Anayasa'daki Türk tanımı konusundaki duruşu tartışmasızdır. Ancak Dervişoğlu ve partisi, menfaatleri söz konusu olduğunda fırıldak gibi dönerek, Türklükten de, Milliyetçilikten de, Cumhuriyet'ten de vazgeçebileceklerini yakın geçmişte yaptıkları ortaklıklarla göstermişlerdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'den İYİ Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika

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