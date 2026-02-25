MHP'den Ramazan Etkinliklerine Destek

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'yi ziyaret ederek, okullarda yapılan ramazan etkinlikleri için teşekkür etti.

MHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, ramazan ayı dolayısıyla tüm okullarda etkinlik düzenlenmesi hususunda genelge gönderdiğini hatırlattı.

Genelgenin tamamıyla anayasaya uygun olarak kaleme alındığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Buna karşı çıkmak, Müslüman Türk çocuklarının bu güzel günlerde din ve vicdan hürriyetini engellemektir. Buna karşı çıkmak, milli değerlerimize karşı çıkmaktır. Buna karşı çıkmak 28 Şubat dönemlerine geri dönmek istemektir. Biz yüzde 99'ı Müslüman olan bir ülkeyiz. Demokratik olarak, insani bir hak olarak her Müslüman Türk çocuğu dinini ve milli değerlerini rahatça yaşamalı ve yaşatmalıdır. Bu yasal teminat altındadır. Sayın Bakanımızın bu değerlerimizi okullarımızda yaşatmak amacıyla gönderdiği genelge çok yerinde olmuş, inançlı Ailelerimiz rahatlatmıştır. Kaldı ki bu durum bizlerin ve çocuklarımızın anayasal hakkı ve devletin de görevidir. Bu hakkı bizlere ve çocuklarımıza teslim ettiği için sayın Bakanımıza müteşekkiriz."