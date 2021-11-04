MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır - Son Dakika

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Dün TBMM'de parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyaloğa değindi.

"HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM"

"Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz dükkana gelip "Burası Kürdistan" dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK yanında konumlandırıyorum." diyen Akşener, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Aralarına mesafe koymalılar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizim açımızdan şaşırılacak bir şey değildi. Sırf bize sallamak için PKK'nın ajandasını gündeme taşıdılar. Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan iktidar mensupları var. Buna inanamıyorum. Onları, terör örgütünün değirmenine su taşımaktan vazgeçmeye, milletimizin gündemine dönmeye davet ediyorum. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum."

"CESARETİNDEN DEĞİL ÖDLEKLİĞİNİ GİZLEME TELAŞINDANDIR"

Akşener'in açıklamalarına MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kendisinin kürsüden MHP ve Ülkücü Harekete hadsizce sataşıp sövmesi, cesaretinden değil ödlekliğini gizleme telaşındandır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hainin sözde Kürdistan beyanı karşısında gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur." ifadesini kullandı.

"KAĞITTAN BİR KAHRAMAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"İP müdiresi ve çavuşları yurt gezileri sırasında gittikleri her yerde tepkiyle karşılanmaktadır. Kendisinin hırçın ve saldırgan bir tavır içine girmesi, biraz da yaşadığı bu hayal kırıklığındandır. Müdire Akşener'in, İçişleri Bakanlığı döneminde 28 Şubatçı paşalar cuntasıyla iş birliği ettiği, kendisine verilen emirleri 'paşa paşa' yerine getirdiği anlaşılmıştır. O dönemde millet adına direnmek yerine bir korkak gibi kafasını kuma gömerek vesayetçi ve evet efendimciliğe razı olan müdire Akşener'in, kağıttan bir kahraman olduğu ortaya çıkmıştır."

BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Meral Akşener'e bir vatandaşın "Burası Kürdistan" demesine tepki gösteren Bahçeli, "CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir. CHP bunları yapıyorken tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı 'Burası Kürdistan'dır' sözüne tek kelime dahi edememiştir. Türkiye sınırı içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Gerekirse şehit oluruz ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız. Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir, bozkurt gibi karşılarında dururuz." ifadelerini kullanmıştı.