MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
28.06.2026 15:00
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Yurdakul, terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla ilerlediğini belirtti, birlik ve kardeşlik çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Terörsüz Türkiye sürecinin ciddi direnç testlerinden başarıyla geçtiğini belirterek, "İç cephemiz güçlendi, kardeşliğimiz arttı. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun da büyük ölçüde çözüme kavuştu. Türk milleti olarak, ne kadar sinsi oyunları ve tuzakları bozduğumuz ileride daha net görülecektir." dedi.

Yurdakul, Antalya'da Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen MHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partisinin yarım asrı aşan mücadelesi boyunca Türk milletinin istiklalini, devletin bekasını ve milletin huzurunu her şeyin üzerinde tutmuş büyük bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Milletin sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade eden Yurdakul, "Hiçbir zaman fitne fesat çıkaranlardan, sen-ben mücadelesine girenlerden, kendi çıkar ve menfaati için ince hesaplar yapanlardan olmadık, olmayacağız." diye konuştu.

Yurdakul, geçmişte aynı safta mücadele ettikleri ancak çeşitli nedenlerle yolları ayrılan partililere de küskünlükleri geride bırakma çağrısında bulundu.

Ülkücülerin kin tutmayacaklarını, kırgınlıkları değil kardeşliği büyüttüklerini dile getiren Yurdakul, "Bugün ayrılık günü değildir. Bugün omuz omuza verme günüdür. Bugün dava etrafında yeniden kenetlenme günüdür. Önümüzde Türk ve Türkiye Yüzyılı vardır. Büyük hedeflere kırgın gönüllerle değil birleşmiş yüreklerle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yurdakul, sürecin 22 ayda önemli aşamalar kaydettiğini belirterek, "İç cephemiz güçlendi, kardeşliğimiz arttı. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun da büyük ölçüde çözüme kavuştu. Türk milleti olarak, ne kadar sinsi oyunları ve tuzakları bozduğumuz ileride daha net görülecektir." dedi.

Terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca güvenlik alanını değil ekonomi, turizm, ticaret ve sosyal huzuru da olumlu etkileyeceğini ifade eden Yurdakul, terörün etkisinin azalmasıyla turizmden istihdama, güvenlikten tarıma kadar birçok alanda olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Terör sorununun tamamen sona ermesiyle Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini belirten Yurdakul, "Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyon, yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Türkiye, artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Bunu başaracağız. Yeter ki birbirimize güvenelim, fitneye kapı aralamayalım, dedikodunun değil davanın peşinden yürüyelim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Selim Yurdakul, Sivil Toplum, Muratpaşa, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

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