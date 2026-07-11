MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
11.07.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Kılıç, Nevşehir'de kongreye katıldı ve terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de partisinin ilçe kongresine katıldı.

Ürgüp İlçe Başkanlığında düzenlenen kongrede, tek listeyle girilen seçimde, mevcut İlçe Başkanı Abdullah Ata delegelerin oylarıyla yeniden göreve seçildi.

Kılıç, kongrenin ardından AA muhabirine, yeniden seçilen Abdullah Ata'ya başarılar diledi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne değinen Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zirve sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

NATO'nun bundan sonra devamı hususunda da desteklediklerini her zaman ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Kendi çıkarlarımız lehine desteklediğimizi özellikle ifade ediyoruz. Son dönemde zaman zaman Türkiye'ye dair olumsuz cümleler kurulmuştu. Türkiye'nin gücü yeterince algılanamamıştı, küçümsenmişti. Biz bunlara karşı çıkmıştık. Bu toplantı çok iyi oldu bu açıdan. Türkiye'nin gücü bir kez daha gösterilmiş oldu. Gücümüzü bizzat gelen devlet başkanları müşahede etti." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye sürecinin de amacı sadece Türkiye'de birlik ve beraberliği sağlamak değil, Türk dünyasının daha da güçlenmesi adına böyle bir adım attık. İç cepheyi tahkim edelim dediğimizde bölgemizde de barışı sağlamak için çabalıyoruz. Soydaşlarımızla birlikte güçlü bir Türk dünyası istiyoruz. Artık anaların gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Her eve bir ateş düşmesin istiyoruz. Bundan sonrasında bunun kanunlarla da pekiştirilmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye süreci Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemleriyle başladı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii ki liderliğinde devam ediyor. Gelinen noktada artık bu bir devlet politikasıdır. Yani bir partiyle de direkt olarak bir bağlantısı yok, bir devlet politikası haline gelmiştir. Bundan sonra ona göre hareket edilecektir."

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Filiz Kılıç, Nevşehir, Politika, Türkiye, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
Cezaevinden izinli çıktı, “Bugün büyük gün“ diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı Cezaevinden izinli çıktı, "Bugün büyük gün" diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı
Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Penaltı canavarı Yassine Bounou Penaltı canavarı Yassine Bounou

17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
15:59
Sahile vuran İHA’yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
15:59
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu
15:11
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 18:47:30. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.