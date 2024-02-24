MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Berat Kandili\'ni kutladı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandilinin milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olması temenni etti.

MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm Türk ve İslam aleminin kandilini kutladı. Başkan Yılmaz, mesajında; "Berat Kandilinin nuruyla aydınlanan bu mübarek gecede, bir kez daha manevi iklimlerde buluşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İslam aleminin feyiz dolu gecelerinden biri olan Berat Kandili, bizlere geçmişi değerlendirme, geleceğe umutla bakma ve manevi duygularımızı güçlendirme fırsatı sunmaktadır. Kandiller, dinimizin özel günleri olmalarının yanı sıra bizleri birliğe, dirliğe, kardeşliğe, paylaşmaya ve sevgiye çağıran müstesna zamanlardır. Bu kutlu gecede, dualarımızı Yüce Allah'a yükseltirken, içinde bulunduğumuz toplumu daha da güzelleştirmek için çaba harcamak gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Bizlere düşen görev, birbirimize sevgiyle yaklaşmak, yardımlaşmak ve hoşgörüyle davranmaktır. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilinin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu süreçte milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olması temenni ederim. Bu vesileyle, tüm Türk ve İslam aleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ