MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çiftçiler Günü'nü kutladı

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çiftçiler Günü\'nü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, çiftçilere teşekkür ederek, sağlık ve bol ürünlü günler diledi.

14.05.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, "Emeklerinizle milletimize ve devletimize yaşam veren sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Çiftçiler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve bol ürünlü günler dilerim" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, yeşeren her fidanın, biçilen her başağın arkasında yatan emeği kutlama günü. Çiftçilerimizin alın teriyle, nasırlı elleri ile yoğrulan bu vatan toprakları, bize hem aş, hem de umut sunuyor. Toprağın bereketli elleri, hayatın her köşesine can suyu taşıyan çiftçilerimizin, değerli çabaları ile besledikleri bu kıymetli topraklarda bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Siz olmasanız, sofralarımız bu kadar bereketli olmazdı. Her bir tohumun yeşerip büyüdüğü gibi, umutlarınızın ve mutluluğunuzun da daim olmasını diliyorum. Gün, toprağa sevgiyle dokunan, sabahın ilk ışıklarıyla tarlasına koşan siz kıymetli çiftçilerimizin günü. Emeklerinizle milletimize ve devletimize yaşam veren sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Çiftçiler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve bol ürünlü günler dilerim" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Ali Yılmaz, Denizli, MHP, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement