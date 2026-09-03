MHP Düzce İl Kongresi'nde İlhami Caboğlu 600 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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MHP Düzce İl Kongresi'nde İlhami Caboğlu 600 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi

MHP Düzce İl Kongresi\'nde İlhami Caboğlu 600 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi
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MHP Düzce İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresi tek liste ile yapıldı. Kongrede 600 delegenin oyunu alan mevcut başkan İlhami Caboğlu, yeniden il başkanı seçilerek güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce İl Başkanlığı olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan İlhami Caboğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 15. MHP Düzce İl Başkanlığı kongresine geniş katılımla gerçekleşti. Kongrede divan seçiminde MHP MYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP MYK üyesi Şahin Kartal, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Coşkun seçildi. Raporların okunarak kabul edilmesinin ardından yapılan konuşmalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye önerisi değerlendirilerek birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Konuşmaların ardından ise 600 delegenin kullandığı oy ile mevcut Başkan İlhami Caboğlu yeniden il başkanı seçildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Düzce İl Kongresi'nde İlhami Caboğlu 600 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Düzce İl Kongresi'nde İlhami Caboğlu 600 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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