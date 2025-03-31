MHP Erzurum\'da Bayramlaşma Töreni

MHP Erzurum İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ında katıldığı bayramlaşma törenine partililer yoğun ilgi gösterdi.

MHP İl binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına MHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, il yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İl başkanı Mevlüt Özcan, yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri, Kaçep il, ilçe yönetimleri, Meclis Üyeleri, Kamu-Sen il başkanı Mucip Gözeger ile şube başkanları, TÜRKAV ile Türk Hukuk Enstitüsü üyeleri ile partililer katıldı.

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından partililer tek tek bayramlaştılar. - ERZURUM