MHP Erzurum İl Başkanlığı'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Politika

MHP Erzurum İl Başkanlığı'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

MHP Erzurum İl Başkanlığı\'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı. Törende MHP ve AK Parti temsilcileri ile birçok davetli yer aldı.

29.10.2024 17:42  Güncelleme: 17:59
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Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığının yeni hizmet binası yapılan törenle açıldı.

MHP Erzurum İl Başkanlığının yeni hizmet binası yapılan törenle açıldı. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, MHP ve AK Parti ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül yeni il binasının 1902 yılında Osmanlı döneminde Hacı Bekirzade Efendi tarafından yapıldığını belirterek, "Bugün burada Milliyetçi Hareket'in kalbinde, bu kutlu binamızın açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu bina, sıradan bir yapı değil; bu bina, Türk milletinin her bir ferdi için hizmet etmeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya adanmış bir yuvadır. Ülkücü hareketin Erzurum'daki sarsılmaz kalesidir. Bu binada milletimize hizmet aşkıyla yanan gönüller, davamıza olan inancımız ve Türk milletine olan sevdamız vardır. Bu çatı altında toplanan her bir dava arkadaşımız, milletimizin ve devletimizin yanında saf tutmuş; geleceğin güçlü, lider ülke Türkiye'si için canını dişine takmıştır" dedi.

"Erzurum'a ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz"

Arkaya bakmadan, korkmadan, yılmadan, milletin ve Erzurum'un sorunlarına çözüm aramaya, şehrin gençlerine, evlatlarına umut olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Yurdagül, "Bu bina, Erzurum'un daima ayakta duran, hizmet için yanan bir meşalesi olacaktır. Bu çatı altında kardeşlik, azim, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti vardır. Bizler, Türk milletinin geleceğini inşa etmek için gece gündüz demeden çalışacak, Allah'ın izniyle lider ülke Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in dediği gibi, 'Vatan sevgisi imandandır, bu sevgiyle hareket edenler Allah'ın izniyle daima başarılı olacaklardır.' Bu inançla, Erzurum'un dadaşlarına, aziz milletimize hizmet yolunda liderimizin izinde yürüyeceğiz. Ülkücü hareket olarak bizler, milletimizin yanında saf tutmuş; onun onuru, güvenliği ve huzuru için her türlü fedakarlığı göze almış bir davanın neferleriyiz. Bu binamız, geçmişimizden geleceğimize köprü olan, milli şuurumuzu diri tutan bir merkez olacaktır. Biz, her türlü fitneye, fesada, ihanete karşı tek bir yürek olarak mücadelemize devam edeceğiz. Her bir dava arkadaşımız, milletimiz için bu kutlu yolda var gücümüzle çalışacak, Türk milletinin refahı, bağımsızlığı ve huzuru için gece gündüz demeden gayret edecektir. Ben bu vesileyle binamızın partimize kazandırılmasında bizlere olur veren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, baştan sona hizmet binamızda destekleriyle yanımızda olan, emekleri ile gece gündüz çalışan her bir yol arkadaşıma, kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sağolsun varolsunlar. Yolumuz Hak, rehberimiz Kur'an, amacımız Türk milletinin refahı ve bağımsızlığıdır! Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu.

Konuşmanın sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini kesti, yeni il başkanlığı binasını gezdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Erzurum İl Başkanlığı'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

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