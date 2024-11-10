MHP Eski İl Başkanı Mehmet Şişek Vefat Ettti

Eski MHP Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop Eski İl Başkanlarından Mehmet Şişek, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Şişek'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Mehmet Şişek'in cenazesi, 11 Kasım Pazartesi günü Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SİNOP
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