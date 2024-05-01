MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz\'ı ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, AK Parti'den İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi. Topsakal, Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, bu ittifakın devam edeceğini belirtti. Kurnaz ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

01.05.2024 18:09
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a ziyarette bulundu.

Topsakal, AK Parti'den İlkadım Belediye Başkanı seçilen Kurnaz'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Topsakal, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısında ifade ettiği gibi, bu ittifak ilelebet devam edecektir." dedi.

Kurnaz ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurnaz, "İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm yapılacak mahallelerin tamamında birinci parti olduk. Bazı kamu kurum ve kuruluşları, eski havaalanı bölgesinde yeni hizmet binalarını inşa etmeye başladı. Bunun için ulaşımı rahatlatmamız gerekiyor. Öncelikle yolu genişletmek için kentsel dönüşüm içindeki mahallelerimizde çalışmalara başlayacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Topsakal, Kurnaz'a hilafet sancağı hediye etti.

Ziyarete MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
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