MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Cumhur İttifakı yerel seçimlere hazırlanıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Avşarlar Buluşması programına katıldı. Özdemir, "Cumhur İttifakı birbirine kenetlenmiş bir halde merkezi yönetimle alakalı göstermiş olduğu iradeyle şimdi yerel seçimlere sergilediği üslup ve milli iradesi ile hazırlanmaktadır" dedi.
MHP Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Avşarlar Buluşması programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti ile MHP il ve ilçe yöneticileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Cumhur İttifakı birbirine kenetlenmiş bir halde merkezi yönetimle alakalı göstermiş olduğu iradeyle şimdi yerel seçimlere sergilediği üslup ve milli iradesi ile hazırlanmaktadır" dedi.
"Demlenmiş CHP terör örgütlerinin peşine takılmış"
Ana muhalefet partisi CHP'nin terör örgütleri ile arasına kesin bir çizgi koymadığını belirten Özdemir, "Bakıyorsunuz diğer tarafta türlü oyunlar var. CHP Demlenme peşinde. Terör örgütlerinin peşine takılmış vaziyette. İstikametini kaybetmiş. Atatürk'ün Partisi olduğunu iddia edenler ne yazık ki Türkiye hasımlarının istikametine girmiş" ifadelerini kullandı.
"Genelden yerele Cumhur'un kesin zaferi ile sonuçlanacak"
Cumhur İttifakı'nın Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışı ile hareket ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Ülkemizin önünde gerçekleştirilecek olan 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri bulunmaktadır. Yerel Seçimlerde merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki tam uyumun tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü Türkiye dışarı basın ve içeriyi karıştırmak isteyen şer odaklarının terör örgütlerine tam anlamıyla destek vererek itibarsızlaştırmaya çalıştığı bir kıskacın içindedir. Tehdit ve tehlike altındadır. Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda elbette gelişim sürecinde şehircilik anlayışımız önem arz ediyor. Bu anlamda Cumhur İttifakı tecrübeli kadroları ile Kayseri'de Cumhur'un zaferini elde edecektir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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