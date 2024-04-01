MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Pınarbaşı\'nda CHP\'li görevlilerin usulsüzlükleri seçimlere şaibe düşürdü

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı yazılı açıklamada; "Ne yazık ki Pınarbaşı ilçemizde CHP'li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak, hukuk dışı eylemleri de tatsız olaylara sebebiyet vermiştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamada konunun hassasiyetle takip edildiğini belirterek; "Gerçekleşen yerel seçimlerde aziz milletimizle beraber Kayserili saygıdeğer hemşerilerimiz de bugün demokratik iradelerini göstermiştir. Seçimlerin hayırlara vesile olması öncelikli temennimizdir. Bununla beraber ne yazık ki Pınarbaşı ilçemizde CHP'li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak, hukuk dışı eylemleri de tatsız olaylara sebebiyet vermiştir. CHP'li kimi görevliler ile seçim kurulu bünyesindeki bazı şahısların, mühürsüz sandık torbaları ve yine mührü olmayan birleştirme tutanaklarının işleme sokmaya çalıştıkları tarafımızca tespit edilmiştir. Suç üstü yakalananlarsa çareyi gerginlik ve taşkınlık çıkararak kapatmaya çalışmıştır. Buna karşın partimiz görevlilerince ilçe ve il seçim kurullarına gerekli itirazlar yapılmış olup, YSK nezdindeki temsilcilerimiz tarafından da konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ne yazık ki CHP'li malum görevlilerin usulsüzlükleri, gayriyasal tutumları ve demokratik olmayan yaklaşımları seçimlere şaibe düşürmüştür. An itibarıyla konu seçim mevzuatıyla yükümlü makamlarımızdadır. Pınarbaşılı hemşerilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduğumuz gibi Pınarbaşı'nda seçime gölge düşürmeye çalışırken suç üstü yakalanan zihniyete de aman vermeyecek, hukuki mücadelemizde başarılı olacağız. Bu vesileyle Pınarbaşılı hemşerilerimizi sükutu korumaya ve kamu görevlilerimize yardımcı olmayadavetediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ