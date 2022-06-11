MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona ilişkin, "Sınırlarımızın hemen ötesindeki zehirli yılanların başının koparılması hakkımızdır, hukukumuzdur ve haysiyetimizin gereğidir. Bölgeye yönelik yeni bir harekat mecburiyet haline gelmiştir." dedi.

Kalaycı, partisinin Bozkır İlçe Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplantısında, Türkiye'nin terörle amansız mücadele ettiğini söyledi.

Terörün sonunun geldiğini, teröristlerin yurt içinde kaçacak ve sığınacak yerinin kalmadığını ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Nisan ayında başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör barınakları yerle bir edilmiş, yüzlerce terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu şerefsizlerin sonu gelmiştir. İnşallah o Kandil'e de Türk bayrağını dikeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde terör eylemlerinde artış görülmektedir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki zehirli yılanların başının koparılması hakkımızdır, hukukumuzdur ve haysiyetimizin gereğidir. Bölgeye yönelik yeni bir harekat mecburiyet haline gelmiştir. Bir gece ansızın gireceğiz, teröristler her neredeyse başlarını ezeceğiz. Allah, kahraman güvenlik güçlerimize yardım etsin."

"Türk milleti kutlu hedeflerine ulaşacaktır"

Kalaycı, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerin çok yakında geride kalacağının altını çizerek, "Türkiye, Cumhur İttifakı ile yükselecektir. Ana gayemiz, lider ülke Türkiye hedefine ulaşmak, Türk dünyasının, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmektir. Türkiye'ye diş bileyen emperyalist güçlerin alayı birden karşımızda hizalansa da Türk milleti, kutlu hedeflerine Allah'ın izni ve inayetiyle ulaşacaktır." diye konuştu.